Die Naturverbundenheit und die ästhetische Beziehung der Finnen zur unberührten Natur drückt sich nicht nur in Musik, Architektur und Design aus. Kaum ein Finne könnte ohne seinen Wald und sein „Mökki“, seiner Hütte, auskommen. So vielfältig die Natur zwischen Finnisch-Lappland und der Ostsee auch ist, stets dominieren die Elemente Wasser und Wald. Der für die Konstituierung der finnischen Nation und Sprache essentielle Nationalmythos „Kalevala“ zeugt ebenso von dieser Dominanz wie die Symphonien von Sibelius und das in aller Welt geschätzte finnische Design. Dieses Hörbuch führt Sie durch die Jahreszeiten von Lappland bis zu den Åland-Inseln. Unsere Reise beginnt bei den Sami im äußersten Norden Lapplands, die noch über Fähigkeiten verfügen, die uns Mitteleuropäer staunen lassen.

Titel Finnland. Von Lappland über Karelien bis Helsinki (1. Auflage 2018)

Medientyp 2 Audio-CDs in hochwertiger Kartonverpackung Sprecher Thomas Stecher und Christian Geisler Inhalt Hörbuch-Download CD 1 - VON LAPPLAND BIS NACH NORDKARELIEN 1. Intro: Finnland 2. Und dann joiken wir das Glück 3. Ewiges Ringen von Stahl und Eis 4. Flaschenfrösche und eigenwillige Rentiere 5. Nordisch für Anfänger 6. Singt die Lieder der Sehnsucht! 7. Zwischen Kiefern und Picasso CD 2 - VOM MUMINLAND BIS HELSINKI 1. Glück und Leiden des schönen Fräulein Snork 2. Gegen Snobismus hilft ein Snappsi 3. Käsiger Abgang im Schärengarten 4. Der Traum vom Leben in der Vergangenheit 5. Purgatorium mit Aufguss 6. Kochen ist die erste Bürgerpflicht 7. Outro Gesamtspieldauer: 2:16 Stunden ISBN 978-3-89843-440-9 Technische Voraussetzungen CD-Spieler oder Computer mit CD-Laufwerk und Abspielsoftware (z.B. Media-Player).

