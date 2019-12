Produktinformationen "Schottland"

Die Nähe zur beeindruckenden Natur, die bewegte Geschichte und das Bewusstsein, schottisch und nicht englisch zu sein, sind auf dieser Reise durch Schottland allgegenwärtig. Um Schottland und die Schotten zu verstehen, startet dieses Hörbuch mit dem Dichter Robert Burns und seinen Lobgesang auf das Nationalgericht Haggis, einen gefüllten Schafsmagen. Weiter geht es auf die Insel Arran, wo die robusten schottischen Blackface-Schafe die baumarmen Weidegebiete bevölkern, und auf die Halbinsel Kintyre, deren Kap einst Paul McCartney besang. In den zentralen Highlands durchqueren wir zu Fuß und im Kanu den Cairngorms National Park und entdecken die Abgeschiedenheit der Grampian Mountains mit dunklen Seen, unzugänglichen Mooren und dichten Wäldern. Am Fluss Spey lernen wir die Geschichte der schottischen Whiskybrennerei und die Geruchsvielfalt der Single Malts kennen. Wild und stürmisch wird es im Westen Schottlands, wo der Atlantik die Küste umtost. Hier beeindrucken die Torridon Hills ebenso wie die Hochmoore der Äußeren Hebriden im Atlantik. Unweit der schottischen Nordküste auf den Orkney Inseln endet diese Reise bei freiem Blick aufs Meer.

