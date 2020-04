Produktinformationen "Die Niederlande"

Die Niederlande – wenig Landfläche, dicht besiedelt. Kein Wunder also, dass die Niederländer aus ihrer Raumnot eine Tugend machen. Diese zeigt sich besonders in der Gemütlichkeit kleiner Cafés oder winziger Kneipen, egal ob in Groningen, Maastricht oder Amsterdam. Aber auch das sind die Niederlande: tolerant und weltoffen. Unterschiedliche kulturelle sowie kulinarische Einflüsse aus der ganzen Welt prägen die ehemalige Seefahrernation, die auch 451 km Nordseeküste ihr eigen nennen kann.

Neben der einzigartigen niederländischen Landschaft, die durch das Wasser entsteht, eignen sich Flüsse, Seen sowie das Meer hervorragend für unzählige Freizeitaktivitäten wie ausgedehnte Strandausflüge oder abwechslungsreiche Fahrradtouren in flachem Gelände.

Produktübersicht

Titel Die Niederlande - Leben am Wasser (1. Auflage) Medientyp 2 Audio-CDs in hochwertiger Kartonverpackung Sprecher Thomas Stecher und Christian Geisler Inhalt CD 1 1. Einleitung 2. Wie ein Schaf im Himmelbett 3. Backfisch unterm Trunkenboldsturm 4. Gott wacht über seine Zecher 5. Signalrotgelb und Babyrosa 6. Segeltörn in die Vergangenheit CD 2 1. Macht, was ihr wollt, Hauptsache ihr habt Spaß! 2. Das Geheimnis des verräterischen Falken 3. Kulinarische Missionsarbeit im fernen Westen 4. Auf Du und Du mit Prins Pilsje 5. Outro Gesamtspieldauer: 2:18 (CD 1 - 72:52 und CD2 - 65:08) ISBN 978-3-89843-487-4 Technische Voraussetzungen CD-Spieler oder Computer mit CD-Laufwerk und Abspielsoftware (z.B. Media-Player)

Hörprobe