Produktinformationen "Martin Luther und die Reformation"

Ob Martin Luthers Thesen am 31. Oktober 1517 tatsächlich an die Wittenberger Schlosskirche genagelt wurden, ist umstritten. Sicher ist allerdings, dass die Thesen durch Briefe und Nachdrucke in Windeseile verbreitet wurden. Was bis dahin in einem akademischen Disput nur allmählich bekannt geworden wäre, machten Buchdruck und Korrespondenz unter Humanisten zu einem öffentlichen Ereignis. In seinen Thesen wendet sich Luther gezielt gegen den Ablass. Anstoß genommen hatte er an einer Ablasskampagne des Dominikanermönchs Johannes Tetzel, die Luther als Theologieprofessor der Provinzuniversität Wittenberg kritisierte. Die fiskalischen Zusammenhänge der Ablassbriefe durchschaute er nicht, weil sie nur wenigen Eingeweihten bekannt waren. Die Kurie brauchte nämlich das Geld für den Neubau und Umbau des Petersdoms in Rom. Dieser sogenannte Petersablass fand aber auch in Deutschland einen Nutznießer. Es war der Erzbischof von Mainz, Kardinal Albrecht von Brandenburg, der auf diese Weise seine Schulden zu bezahlen hoffte. Mit 50.000 Gulden stand er beim Augsburger Bankhaus Fugger in der Kreide. Denn er hatte einen hohen Dispens dafür zahlen müssen, dass er sich kirchenrechtswidrig auf zwei Erzstühle in Mainz und in Magdeburg hatte wählen lassen. Für die Erlaubnis, diesen Ablass in seinen Diözesen verkaufen zu lassen, versprach ihm die Kurie die Hälfte der Einnahmen. Auch wenn Luther die Thesen ganz arglos innerhalb der Kirchenhierarchie verbreitete, gilt ihre Verbreitung als Initialzündung der Reformation.

Produktübersicht

Titel Martin Luther und die Reformation (1.Auflage 2016) Medientyp Hörbuch auf 2 CDs in Kartonverpackung Sprecher Markus Kästle und Christian Geisler Inhalt CD 1 1. Einleitung - 02:49

2. Druckerpresse statt Hammer - Von Prof. Dr. Thomas Kaufmann; Aus der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung vom 31.10.2016 - 21:35

3. Luther und die Deutschen - Von Reinhard Bingener: Aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 28.03.2013 - 06:41

4. So hat sich Luther das nicht vorgestellt - Von Christian Geyer; Aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 18.11.2014 - 21:11

5. Der entschärfte Reformator - Von Christian Geyer; Aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 11.04.2016 - 10:31

6. Luther, der Fürstenknecht - Von Andreas Baudler; Aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 30.01.2013 - 06:54

CD 2



1. Reformationstag: Luthers kopernikanische Wende - Von Prof. Dr. Thomas Kaufmann; Aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 28.10.2013 - 14:25

2. Die Evangelische Kirche verleugnet ihre Geschichte - Von Prof. Dr. Johannes Wallmann; Aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 31.10.2013 - 06:08

3. Klosett oder Klosterzelle - Von Dr. Stefan Laube; Aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 04.04.2015 - 08:10

4. Anschläge an Kirchentüren; Von Prof. Dr. Daniel Jütte; Aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 18.06.2014 - 13:07

5. Luther auf Maul geschaut - Von Reinhard Bingener; Aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 29.04.2015 - 17:31

6. Ein Epochenschnitt - Von Prof. Dr. Susanne Lachenicht; Aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 01.11.2015 - 09:22

7. Outro Gesamtspieldauer 2 Stunden 19 Minuten ISBN 978-3-89843-435-5

Technische Voraussetzungen CD-Spieler oder Computer mit CD-Laufwerk und entsprechender Software (z.B. Media-Player).

Verfügbare Downloads:

Download