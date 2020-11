Deutscher Wein ist längst viel besser als sein Ruf. Das liegt nicht nur am berühmten Riesling. Auch ausgezeichnete Rotweine reifen in den Weinkellern deutscher Winzer. Auf etwas mehr als 100.000 Hektar wird in Deutschland Wein angebaut. Dreizehn Weinbaugebiete locken in ihre Weinkeller, ihre Weinberge und an die Flussufer. Die Redakteure und Autoren der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sind ihrem Ruf gefolgt. Sie widmen sich Reben, Lagen, Klima und dem Winzergeschick, begleiten die Entwicklungen im deutschen Weinbau und nehmen Sie mit auf eine Reise durch einige deutsche Weinregionen. Auf in den Wingert! Produktübersicht Titel Im Wingert. Weinbau in Deutschland. Medientyp 2 Audio-CDs in hochwertiger Kartonverpackung Sprecher Thomas Stecher und Christian Geisler Inhalt CD 1 1. Einleitung Von Oliver Bock 2. Hauptsache, es ist kein Heunisch 3. Neuer Wein aus alten Sorten 4. Phantomjagd in den Weinbergen 5. Steter Tropfen kühlt den Wein 6. Die Ausbreitung des Terroirismus 7. Deutschland, deine Winzer! CD 2 1. Müller passt immer 2. Leidenschaft für Steillagen 3. Tumult in der Erde, Harmonie in der Flasche 4. Rot ist nicht nur die Farbe der Liebe 5. Das Älteste ist manchmal das Neueste 6. Wein schöner Land 7. Outro

